Greg Houben, la quarantaine

La pochette est déjà là, par la grâce des crayons de couleur de son pote d’enfance Thomas Delhaye : un Greg Houben en capitaine impassible, tiré à quatre épingles, droit comme un i, casquette arrogante, moustache postiche et fière, les mains serrées sur le gouvernail, dans une mer qu’on dirait démontée… Le premier titre aussi, "La mouette" comme celle qui dans le chromo l’accompagne et résiste au vent de ses ailes vigoureuses, fuyant l’assaut grondant des nuages, en écho aux flots inquiétants et furieux… Le clip qui va avec est d’une tout autre eau ; et la chanson, amniotique et aquariumesque, raconte en harmoniques douces et coquillages coquins Paris que la mer lécherait suite au changement climatique et à la montée des eaux. pour voir l'émission sur Auvio

Un avant-goût de son prochain album, intitulé "La quarantaine". Comme si à quarante ans bien sonnés, l’âge des crises, des bilans et des remises en question, Greg Houben, un œil dans le rétroviseur se dédoublait. Capitaine courageux ou nymphe alanguie au fond des abysses ? Réponse dans ce deuxième album, à paraître à l’automne, de chansons en français baignées des mélodies et rythmes de son adolescence, entre Eddy Mitchell et Alain Chamfort. plus d'infos sur le site officiel de l'artiste

7 images Tout le Baz’Art de Greg Houben © Tout le Baz’Art Tout le Baz’Art de Greg Houben © Tout le Baz’Art Tout le Baz’Art de Greg Houben © Tout le Baz’Art

Et si tout cela remontait à bien plus loin ? A son père, Steve Houben, le jazzman au saxo sonnant dans le monde entier, ou à sa mère, Martine Rensonnet qui a voué sa vie au théâtre jeune public ? Le très jeune Greg choisit d’abord maman qu’elle inscrit au cours de théâtre du Conservatoire de Verviers, il y fera ses premières armes. Mais à dix-sept ans, il s’envole au Brésil, et là samba et carnaval, il prend la musique en pleines oreilles, pas tout à fait celle de papa, et il se met à la trompette.

