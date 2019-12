DJ Lefto, tastemaker

Ce matin encore, c’est le même rituel. Dans son appart’ de plain-pied du Parc Josaphat à Schaerbeek, Stéphane Lallemand, dit DJ Lefto, glisse quelques-uns de ses précieux vinyles, choisis la veille avec soin, dans son trolley matelassé. Un kiss à sa compagne, un kiss à son bébé de fils, et le voilà parti jusqu’au taxi qui s’impatiente sous la pluie traînant derrière lui son sac à roulettes et sa précieuse et subtile cargaison : quelques heures de musiques et de rythmes pour les clubbers d’une nuit à venir. Cette fois, il n’ira pas trop loin, jusqu’au Vooruit à Gand qui l’engage de temps à autre pour animer ses soirées et ses fêtes endiablées ; mais le plus souvent le taxi l’amène directement à l’aéroport où il s’envole pour Berlin, New-York, Tokyo, Rio ou Shanghaï où il est connu comme Barabbas de tous les clubs en vogue et de leurs oiseaux de nuit qui se réjouissent, frénétiques, le corps à l’affût, de ses nouveaux mix et de ses sets toujours décalés, inventifs, mêlant l’eau et le feu, le volcan et la mer, le hip-hop, l’électro et le jazz, les tempos d’ici et d’ailleurs, en un cocktail explosif, bondissant, irrésistible, mais à chaque fois toujours différent et surprenant. Car dans le monde musical anglo-saxon, le bruxellois DJ Lefto est respecté comme un de ces rares " tastemaker ", un de ces influenceurs qui inventent des rapprochements inédits, qui créent les tendances à venir, un de ceux qui donnent le ton. Et le ton, lui qui écoute deux à trois heures par jour des musiques nouvelles, il le donne en trois langues à la radio : en flamand sur Stu Bru, la chaîne musicale de la VRT, depuis 1999 ; en anglais sur Worldwide FM, une émanation de la BBC pilotée par Gilles Peterson, le pape Outre-Manche des musiques urbaines et branchées ; et maintenant en français à la RTBF sur Pure-FM.

3 images Tout le Baz'Art de DJ Lefto Tout le Baz'Art

Mais où ce touche-à-tout, ce " music lover ", cet explorateur, tend-il réellement ses oreilles ? Sont-elles coincées à jamais sous le plastique sophistiqué de son casque ? Ou toujours à l’aguet, l’une derrière et l’autre devant ? Petit, son père l’éveillait au son du pick-up qui microsillonnait des airs de jazz ; et le soir il l’emmenait parfois dans les clubs sombres et enfumés où des musiciens en vrai et en transe jouaient cette musique étrange et extraordinaire qu’il n’a jamais oubliée ; ado, il s’est encanaillé avec ses potes du Lycée Saint-Pierre à Jette en écoutant en boucle le rap belge d’avant-garde de Starflam et ses scratchs sur platine ; rebelle, il se sèvre au graph sur les murs et s’éclate dans les boîtes des banlieues de Bruxelles ; il se prive de sandwichs et rogne sur son argent de poche pour acheter les vinyles rondelles qu’il écoute inlassablement ; il se drogue au son des punchlines et des samples du hip-hop naissant. Dès qu’il peut, il zone dans les bacs de Music Mania, un disquaire visionnaire, féru de ces musiques nouvelles, venu de Gand et implanté à Bruxelles rue de la fourche à un jet de pierre de la Grand Place. Il se fait repérer et on l’engage : il y travaillera presque dix ans, au rayon hip-hop, qu’il fait grandir, enrichir et prospérer en stupéfiant la clientèle. C’est là que Studio Brussels, le Stu Bru de la VRT, vient le chercher pour animer " Hop " une des premières émissions belges consacrées à ce style scandé, proféré, multiplié, et qui a aujourd’hui envahi le monde entier.

3 images Tout le Baz'art de DJ Lefto Tout le Baz'art