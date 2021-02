David Vandenplas, et 2MAD, let’s get crazy, soyons fous !

Et donc, il était une fois David, David Vandenplas , jeune prof de gym à Nivelles, qui écoute en boucle "Mais vous êtes fous, oh oui !" de Benny B et répète inlassablement, seul chez lui, les gestes insensés des break-dancers du clip, face à son miroir, son magnétophone VHS et son écran télé.

Une histoire de fous ? Non, plutôt un conte d’une fée et d’un prince charmant éclos sous le ring de Charleroi, ses usines et leurs ruines, mais il fallait qu’ils soient fous pour lancer cette école, il fallait être fous pour dire à toutes et à tous : soyez folles, soyez fous, bougez, dansez, enlacez qui vous voulez !

Et donc, il était une fois Mélanie, Mélanie Robert, fraîche secrétaire de direction, s’ennuyant, et passant ses loisirs à apprendre follement les gestes de la zumba naissante, ce bondissant hybride du fitness et de la dance.

Et parions que David et Mélanie se sont rencontrés virevoltant et en nage sur un dance floor quelque part entre Hainaut et Bra-Wa et que comme parfois en dansant a soudain crépité une étincelle ; et que se sont-ils dit alors ? Sans doute qu’il fallait garder cette lueur pour que jamais elle ne meure, et que pour préserver son éclat et la partager, il fallait créer une école. Une école ? Mais quelle idée ? Mais si, soyons fous !

Et ce fût 2MAD, comme Mélanie and David, mais surtout Too mad, comme Trop fous, à Marcinelle, dans une ancienne fabrique de charcuteries, à deux pas des éditions Dupuis, de Spirou et du Marsupilami.