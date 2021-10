Charlie Dupont, co pus lon, co pus lon !

"Co pus lon ! co pus lon !", le comédien Charlie Dupont, ce gaulois de la joie, ce salace de salon, qui n’en est jamais à une grivoiserie près doit phonétiquement se délecter de cette injonction bien dans la veine de son rôle dans "Hard", cette série de Bruno Gaccio, où il jouait Corrado, acteur porno notoire, obligé d’expliquer les raffinements de la chose, en expert des facéjac’s des bispén’s et des terpén’s, à sa nouvelle patronne héritière inopinée de l’usine à films de sexe de son défunt mari qui lui avait toujours caché son véritable métier.

Mais, rassurons-nous, ce n’est pas du tout de ça qu’il s’agit : dans le wallon d’Ellezelles, village natal et hennuyer de Charlie, "Co pus lon" veut simplement dire "Encore plus loin", et dans le folklore local, celui du sabbat des sorcières, la formule "Co pus lon, co pus lon !" est magique, c’est le sésame pour devenir chevalier !