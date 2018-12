Adeline Dieudonné, la chambre des cadavres

"A la maison, il y avait quatre chambres, la mienne, celle de mon petit frère Gilles, celle de mes parents et celle des cadavres…"

Il aura suffit d’une phrase, la première de "La vraie vie", reprise à l’envi par tous les chroniqueurs, intervieweurs, influenceurs, bateleurs des ondes et des réseaux, pour que le premier roman d’Adeline Dieudonné se hisse en tête des ventes d’une rentrée littéraire pourtant très encombrée ; puis le prix Fnac, le prix Filigranes, la nomination au Goncourt, le prix Renaudot des lycéens et désormais le prix Rossel, n’en jetez plus ! "La vraie vie" qu’Adeline achevait il y a pile un an en résidence à Passa Porta, la maison des littératures de la rue Dansaert à Bruxelles, sans même savoir s’il allait être publié, est le nouveau phénomène de la littérature francophone de Belgique : grand succès de librairie, il sera bientôt traduit dans quatorze langues et il est question de l’adapter au cinéma.

Il y a des romans dont la musique vous happe dès les premières phrases, "La vraie vie" et sa musique des cadavres est de ceux-là. Encore faut-il qu’au fil des pages ils tiennent leur promesse : dans "La vraie vie", c’est le cas : les cadavres s’animent et on est tout de suite emporté par cette écriture au scalpel et ce récit haletant, implacable, mené tambour battant, dont on ne peut que redouter la fin, et pourtant… Dans "La grande librairie", le huit septembre, sur France 5, François Busnel est le premier à articuler la phrase des cadavres, et sur son plateau, il a mis face à la novice Adeline Dieudonné plutôt à l’aise et frémissante un vrai monstre sacré, belge elle aussi, Amélie Nothomb, toujours hautaine et impérieuse, mais qui ne tarit pas d’éloges sur sa petite suivante : elle qualifie son écriture de "guerrière" et le dénouement de l’intrigue et du roman de "vrai tour de magie", un adoubement qui a mis le feu aux poudres, et aux lecteurs…