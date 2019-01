Les dernières nouvelles d'Angoulême

L’Américaine Emil Ferris a reçu le Grand Prix de la Critique et surtout, le fameux Fauve d’Or tant convoité, pour son livre "Moi, ce que j’aime, c’est les monstres", sacré meilleur album de l’année, une récompense que l'on pourrait comparer au Goncourt pour un abum qui a été la véritable sensation de la dernière rentrée BD.

Mais le Festival d'Angoulême, c'est aussi de nombreuses expositions, et quand on a la patience de faire la file, parfois pendant une heure pour y accéder, on y croise souvent des dessinateurs qui se promènent comme tous les festivaliers.. comme ZEP devant une planche de la biographie du Caravage de Manara, mise en regard d’une reproduction du tableau original détenu par le musée du Louvre.