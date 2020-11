Réécoutez la musique d'Invisible, désormais disponible en ligne

MovieScore Media publie la bande originale pour la nouvelle série fantastique belge INVISIBLE, actuellement en diffusion sur La Une.

La bande originale est signée Eloi Ragot, qui a déjà composé la musique de La Trêve. L’atmosphère anxiogène de la série et la façon dont elle a résonné avec les événements réels liés à la crise sanitaire actuelle ont inspiré le compositeur qui a presque entièrement écrit la partition durant le premier confinement.

La principale difficulté était de trouver le juste ton pour certaines scènes car la série contient pas mal d’éléments de science-fiction, mais a tendance à rester très réaliste en même temps. La musique devait donc parfois suivre les émotions des personnages et d’autres fois, il fallait créer l’atmosphère du 'genre'. Ou même les deux pour certaines scènes !

La partition hybride combine la musique électronique et la musique orchestrale. Eloi Ragot a travaillé avec le St. George Quintet, un jeune et talentueux ensemble à cordes gantois, pour illustrer "les relations profondes et délicates" entre les personnages. Certains morceaux ont également été enregistrés avec un orchestre à cordes plus grand, le Budapest Art Orchestra, car ils "avaient besoin de la richesse et l’ampleur d’un ensemble plus grand".

► A lire aussi : "Invisible": votre nouvelle série belge

Récemment, Eloi a écrit la musique du long métrage canadien Reservoir sorti au cinéma le 6 décembre dernier et celle du documentaire long-métrage L’Orchestre rouge, la production ARTE-RTBF sortira en salles début 2021.