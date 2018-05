Quelle sera la prochaine websérie de la RTBF ?

Après les succès de "Euh", "Burkland" et "La théorie du Y", la RTBF vous propose à nouveau de choisir le pilote dont vous souhaitez voir la suite. Les votes sont ouverts jusqu'au 23 mai à 12H00 (midi). 4 projets au total ont été retenus : "The Yellow Guys", un comédie sur le tournage d'un film, "Plato", un drame sociétal sur fond de criminalité, "Boldiouk et Bradock", une comédie méta-fantastique absurde et "Mauvaise langue", une série d'horreur façon slasher. Vous pouvez votez pour votre pilote préféré à cette adresse. Le gagnant du vote recevra une enveloppe de 100.000 euros pour produire une première saison complète.

The Yellow Guys Julien, 20 ans, grand fan de cinéma, est le nouveau stagiaire dans l’équipe régie increvable des Yellow Guys. Heureux, il fait maintenant partie du tournage du navet "Rush of The Dead", un zombie-movie sur fond de conflit linguistique belgo-belge. Jour après jour, Julien et les autres techniciens en gilet jaune vont se serrer les coudes pour gérer les innombrables demandes, caprices et situations urgentes dont on entend jamais parler. Malheureusement, comme il accumule les gaffes de débutant, et qu’il n’est intéressé que par le plateau de tournage, Julien met souvent le film dans l’embarras. Du coup, Anne, sa chef, préfère l’éloigner du set. A moins que ce ne soit parce qu’il s’entend mieux qu’elle avec les stars du film… Une websérie de Valentin Courel et Thierry Errembault. Produite par Neverland Films (William Vergati). Genre : Comédie

Plato Septembre 2020, Maeva Livsky, 17 ans, est accusée d’avoir poussé Louis, son petit ami dépressif, à se tuer. Sur la base d’échanges de SMS et de conversations téléphoniques cités comme preuves pendant les audiences, elle est jugée coupable et écope de cinq ans d'internement dans un centre psychiatrique. Mais jamais, lors de son procès, elle ne dévoilera les raisons de son acte. Deux ans plus tard, y voyant une occasion commerciale unique, une maison de production belge réussit à convaincre la justice de lui confier le dossier de Maeva, pour en faire le sujet d'une émission télévisée. Une ultime chance pour la famille de Louis de connaître les raisons de son suicide. Une websérie de Xavier Ziomek. Produite par Les Gens (Julie Carrière). Genre : Drame sociétal

Boldiouk et Bradock Boldiouk est à la bourre ! Il a 24h pour terminer son scénario, sinon il est viré ! Sans compter ses dettes qui s’accumulent et ses créanciers qui s’impatientent. Il passe désespérément la nuit à essayer d’écrire. En panne d’encre, il part en acheter chez un antiquaire qui habite en dessous de chez lui. La porte de la boutique se retrouvant mystérieusement bloquée, Boldiouk doit passer par le toit. C’est là qu’il tombe nez-à-nez avec Bradock, un personnage fou, impulsif et imprévisible. De quel monde vient-il ? Une websérie de Théophile Roux. Produite par La Belle Equipe Productions (Félix Colombani et Toussaint Colombani). Genre : Comédie méta-fantastique.