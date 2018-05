"Boldiouk et Bradock" est la nouvelle websérie de la RTBF

"Boldiouk et Bradock" est la grande gagnante du quatrième appel à projets de webséries lancé par la RTBF en novembre 2017.

4 pilotes avaient été sélectionnés ("The Yellow Guys", "Mauvaise Langue", "Plato" et "Boldiouk et Bradock"). Le public avait la possibilité de voter pour leurs préférés.

Près de 5 400 personnes ont voté durant 8 jours. Au final, c'est le pilote de "Boldiouk et Bradock" qui a été plébiscité. La série aura donc une suite de 10 épisodes, qui seront mis en ligne en janvier 2019.

La websérie "Boldiouk et Bradock" a été créée par Théophile Roux , et produite par La Belle Equipe Productions (Félix Colombani et Toussaint Colombani). Elle explore un genre inédit encore jamais abordé par la RTBF puisqu’il s’agit d’une comédie méta-fantastique.

Le synopsis :

Boldiouk est à la bourre ! Il a 24h pour terminer son scénario, sinon il est viré ! Sans compter ses dettes qui s’accumulent et ses créanciers qui s’impatientent. Il passe désespérément la nuit à essayer d’écrire. En panne d’encre, il part en acheter chez un antiquaire qui habite en dessous de chez lui. La porte de la boutique se retrouvant mystérieusement bloquée, Boldiouk doit passer par le toit. C’est là qu’il tombe nez-à-nez avec Bradock, un personnage fou, impulsif et imprévisible. De quel monde vient-il ?

Le pilote :