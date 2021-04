Sara : une pièce pour les adolescents qui questionne la norme

Sara nous raconte son quotidien. Sans filtre. Tout y passe : ses fringues, son look, les remarques désobligeantes dans le tram et à l'école, ses vidéos sur Youtube et les soirées au Carré avec Margot et Julie... Leurs confidences sur les garçons aussi. Parce que oui, à 15 ans, c'est LE sujet ! Qui sort avec qui ? Qui l'a déjà fait ? Julie vient d'ailleurs de sauter le pas avec Grégory. Elle n'est du reste pas avare sur les détails avant de lancer "Maintenant, Sara, il n'y a plus que toi!".