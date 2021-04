Pierre et le Loup de Prokofiev : une initiation ludique à la musique classique racontée par Alex Vizorek

Pierre et Le Loup - le conte de Serge Prokofiev raconté par Alex Vizorek - 19/02/2021 Découvrez en famille le conte de Serge Prokofiev raconté par Alex Vizorek. Pendant que l'orchestre Est-Ouest (ou un orchestre local) ponctue la narration d'intermèdes musicaux, la dessinatrice Karo Pauwels illustrera l'histoire en direct ! Chaque personnage de Pierre et le loup est représenté par un groupe d'instruments (cordes, cuivres ou bois) et par un thème qui lui est propre. Rejoignez donc Pierre, l'oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les chasseurs et le loup pour une magnifique initiation à la musique classique. Depuis 2015, la Ferme du Biéreau produit ce spectacle musical jeune public unique. L'œuvre magistrale de Prokofiev est un incontournable de la musique classique pour les petits. Pour la servir au mieux, la Ferme du Biéreau s'est associée au célèbre humoriste Alex Vizorek et à l'orchestre Est-Ouest, orchestre professionnel d'une vingtaine de musiciens sur scène.