Depuis le 23 octobre dernier, le secteur culturel est à l’arrêt, une nouvelle fois privé de scène en raison de la crise sanitaire. Afin de proposer des alternatives pour tenter de sauvegarder la vie et la visibilité d’un secteur en rupture de contact avec le public, de nombreux artistes qui, par nature, ne cessent de se réinventer, s’appuient désormais sur la retransmission en streaming de leurs spectacles sur la plateforme Auvio de la RTBF .

Les spectacles s’invitent chez vous

Puisque les spectateurs ne peuvent plus se rendre au théâtre ou au concert, le spectacle viendra à eux ! C’est là l’idée toute simple mais ambitieuse proposée par la RTBF aux compagnies de la FWB, en collaboration étroite avec la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène (FEAS). C’est dans cette optique que le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté le 19 novembre dernier un arrêté qui vise à financer une cinquantaine de captations de spectacles dont les dates de représentation ont été annulées en raison de la fermeture des salles. Un montant d’1,1 millions d’euros a ainsi été dégagé sur le fonds d’urgence, à l’initiative de la ministre de la Culture et des Médias, Bénédicte Linard.

Soutenir les différents métiers de la création

Les captations de ces spectacles, réalisées par des équipes de production et de réalisation indépendantes tout aussi durement touchées par la crise, permettent aux artistes et techniciens du spectacles de continuer de répéter et travailler pour les caméras tout en étant rémunérés.

Une offre riche et diversifiée

Depuis ce vendredi 18 décembre, Auvio propose une première sélection de spectacles qui se verra enrichie dans les jours qui viennent, offrant un premier catalogue de spectacles très diversifiés : de la danse, du théâtre, des seuls en scène, des spectacles humoristiques, de l’opéra, du théâtre musical…

En pratique

Une offre remise à jour régulièrement : Vers la plateforme Auvio

"Contact Zéro", de la compagnie Opinion Public (Marni) – Danse

© Compagnie Opinion Public A travers quatre histoires, le spectacle aborde les difficultés émotionnelles et physiques vécues lors du confinement. Comment les foyers ont-ils géré cet enfermement forcé ?

"Wakatt" de Sergé Aimé Coulibaly (Théâtre National) – Danse

© Sophie Garcia Ce projet se penche sur la nature de l'homme, son "instinct naturel". Sommes-nous violents par défaut ? Rejetons-nous spontanément ceux que nous ne connaissons pas ?

« Final Cut », de Myriam Saduis (Océan Nord) – Seul en scène

© Marie-Françoise Plissart Dans une confidence intime, Myriam Saduis nous confie son équation compliquée entre un père musulman tunisien et une mère catholique italo-française. C'est aussi toute une tranche d'histoire qu'elle fait revivre.

« La Belgique expliquée aux Français », de Pierre Mathues (Le Central) – Seul en scène

© Christophe Danaux En septante minutes de douce folie revigorante, Pierre Mathues nous livre un petit cours de belgitude en vue de 2030, année où la Belgique fêtera ses 200 ans! Pour l'occasion, il nous prépare un " melting pot " à la belge, un excellent stoemp.

« NinaLisa », de Thomas Prédour (Ferme du Biéreau) – Théâtre musical

© Alice Piemme Une odyssée musicale et théâtrale sur la vie de Nina Simone, qui interroge la filiation, l'amour, le racisme, la maladie, la lutte pour les droits civiques et l'afroféminisme. Avec un pianiste et deux superbes voix.

« Le Palais Enchanté » (Il Palazzo Incantato), de Luigi Rossi mis en scène par Fabrice Murgia (Choeur de Chambre de Namur, Théâtre de Dijon) – Opéra.

© Gilles Abegg Avec chanteurs, comédiens, acrobates et danseurs, Fabrice Murgia rend à ce chef-d'oeuvre sa dimension d'oeuvre d'art totale et festive. Avec des personnages perdus dans un palais-labyrinthe sans pouvoir s'embrasser, se retrouver, s'aimer, cet opéra trouve un écho dans notre actualité.

« The Quest », de Cédric Eeckhout (Théâtre National) – Stand Up

© Hubert Amiel A la croisée du stand-up, de l'absurde et du drame existentiel, Cédric Eeckhout entrecroise la petite et la grande histoire. Il épingle avec obsession les similitudes qui unissent son destin à celui de l'Europe Unie.

« Vous êtes uniques », de Maggy Jacot et Axel de Booseré (Théâtre de Liège) – Théâtre

© Alice Piemme Un spectacle kaléidoscopique basé sur "Le Grand Tri" de Paul Pourveur. Un spectacle d'une rafraîchissante énergie, sur l'influençabilité humaine et la capacité de l'individu à agir sur un groupe en instillant le doute.

Dès le 24 décembre :