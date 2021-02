Le spectacle " Violences " sur Auvio : Léa Drouet questionne notre perception du monde

"On n’a jamais vu tant de violence." Cela semble être le constat de notre temps auquel le monde entier devrait adhérer. Mais de quel "vu" s’agit-il et précisément, quel "monde" s’y trouve relié ? Travaillée par ces questions, la metteuse en scène Léa Drouet expérimente dans "Violences" de nouvelles dramaturgies visant à tordre la séparation entre voir et agir.

Traiter de la violence avec douceur, voilà le pari effectué par Léa Drouet pour sa dernière création ! La pièce est construite sur un double récit. D'un côté une histoire familiale – celle de la grand-mère de Léa Drouet, Mado, qui à l’âge de dix ans "traverse la ligne de démarcation accompagnée d'un passeur" - de l'autre un fait d’actualité qui a ébranlé la Belgique. Nous sommes en 2018 : la petite Mawda, une fillette kurde de deux ans, est tuée par balle lors d'une "course-poursuite" sur l’autoroute entre la police belge et une camionnette transportant des migrants. Léa Drouet ne se cantonne pas au récit de cette nuit tragique, elle raconte aussi la tentative d’étouffement de l’affaire et les mouvements de résistance qui s’organisent, notamment autour du Comité Mawda – vérité et justice. Dans KIOSK le magazine des arts de la scène, Camille Louis (la dramaturge de Violences) justifie ce parti pris de mettre en parallèle "la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale et ces enfants qui sont déplacés, les passeurs qui sont devenus Juste parmi les nations et aujourd’hui les enfants qui passent qui sont les petits criminels et ceux qui les font passer qui sont des monstres exploitants" : L’idée n’est pas du tout de créer des équivalences entre des situations qui ne sont absolument pas équivalentes mais de pouvoir se rendre compte des différents mécanismes qui nous mettent à distance, soit par héroïsation, soit par victimisation ou criminalisation.

Se rapprocher pour se réaffecter

Pour "rendre compte des différents mécanismes qui nous mettent à distance", Léa Drouet a opté pour le registre du conte. Avec minutie elle raconte les faits, les inscrit dans une chronologie. Le ton de sa voix est doux, calme, posé, "pour nous permettre paradoxalement de nous rapprocher de la violence". Elle s'explique au micro de François Caudron : "Si j'avais raconté les choses avec de la rage, de la brutalité, cela aurait mis à distance celui qui écoute." L'un des axes du spectacle est "la volonté de se rapprocher pour se réaffecter" - d’où la précision du récit et des gestes de la comédienne. Cette douceur se manifeste aussi par la scénographie d’Elodie Dauget – évocation pleine de tendresse d’un bac à sable sur une plaine de jeu - et la musique du compositeur Laurent Gérard, alias Èlg - "aller-retour entre son extérieur traité et son électronique modulé avec soin".

2 images La scénographie d’Elodie Dauget © Cindy Sechet

Le rapport au sable et à l’enfance

Sur le plateau de la Raffinerie une bâche ; des tas de sables pour figurer les territoires ; des "legos" colorés qui forment des miniatures de villes modernes ; des projecteurs qui tour à tour éclairent ou font basculer dans la pénombre des éléments du décor. Léa Drouet reconstitue les scènes qu’elle raconte. Elle retrace le parcours de sa grand-mère enfant, montre la route empruntée par Mawda et ses parents dans la camionnette blanche. Elle construit des villes, des villages, puis les ensevelit : ce sont les camps de réfugiés démantelés par l’Etat.

Brouiller les pistes du récit

Réfugiés, exilés, migrants, France, Belgique... Autant de termes et de noms propres effacés du récit. A leur place, Léa Drouet parle "du pays dans lequel elle est née mais où elle ne vit plus", "du pays dans lequel elle n'est pas née mais où elle vit". Les migrants sont désignés comme étant "les personnes qui se déplacent sans en avoir le droit", etc. Ce langage vient brouiller les pistes du récit, le transposant dans un univers onirique malgré la violence des faits relatés. Surtout il permet d'effacer les préjugés, de mettre tout le monde sur un terrain commun. Que projetons nous sur les termes "migrants", "passeurs", "course-poursuite" ? Comment ces mots façonnent-ils notre perception du monde ?

La réalisation au service du propos

Pour conclure, soulignons le remarquable travail de réalisation effectuée par Julien Stroïnovsky et son équipe. Le cadrage est au service du propos : il souligne bien souvent les détails de la scénographie comme les gestes de Léa Drouet. La caméra s'attarde longuement sur les mains de la comédienne qui "joue" avec le sable. Elle change la structure du décor, détruisant les villes colorées, figurant sur le plateau un paysage dévasté. La scène est filmée des cintres. On entend ce qui évoque des bruits d'hélicoptères. En cet instant, on a l'impression d'être à bord d'un drone qui survolerait une zone de conflit. L'illusion est au rendez-vous.

