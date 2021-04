Le spectacle "Tom" sur Auvio jette un coup de projecteur sur la réalité des enfants du juge…

Tom - Grandir à La Montagne Magique - 08/01/2021 "La vie, ça ne démarre pas toujours sur les chapeaux de roues d'une grosse cylindrée et il vaut mieux le savoir tout de suite. " Tom, après avoir été placé en institution, débarque dans une famille d'accueil. Achille, son nouveau frère, le bombarde de questions sur son passé. Les parents multiplient les tentatives touchantes et maladroites pour comprendre ce garçon taiseux et établir une communication. Tom, tiraillé entre ces différentes réalités, sera contraint d'affronter son passé pour pouvoir avancer. Un texte qui aborde, à hauteur humaine, sans dogmatisme ni pathos la thématique du placement d'enfants, les troubles de l'attachement, le conflit de loyauté et les liens de sang.