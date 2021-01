Le spectacle "Le Palais enchanté" de Luigi Rossi : un film d’opéra sur Auvio

Dans son Histoire de la musique (Editions Robert Laffont, 1969), l’écrivain et journaliste français Lucien Rebatet – aussi connu comme critique musicale et cinématographique – consacre un chapitre à l'opéra à Rome et à Venise. Il écrit :

" Vingt-cinq ans après la mort de Monteverdi, l’opéra italien avait conquis l’Europe, à l’exception de la France. On le jouait jusqu’en Pologne, jusqu’en Suède. Vienne, où l’on représentait déjà des opéras en 1642, s’italianisait complètement et devait le demeurer jusqu’après la mort de Beethoven. Le premier théâtre d’opéra italien était inauguré à Munich en 1657, à Dresde en 1682, à Hanovre en 1869, à Brunswick en 1961. L’Angleterre après quelque résistance, succomberait à son tour." Lucien Rebatet ajoute:

Voilà pourtant le genre sur lequel nous sommes aujourd’hui le plus pauvrement renseigné. Nous connaissons mieux la musique du XIVe siècle : " L’opéra déjà entendu, disait le musicographe anglais Burney voyageant au XVIIIe siècle en Italie, est traité comme un almanach de l’année écoulée. " La postérité était le dernier souci des compositeurs d’ouvrages aussi éphémères. Les éditeurs ne tenaient pas non plus à imprimer cette musique qui variait selon les interprètes, selon les villes où on l’exécutait. Des centaines de partition d’opéras sont encore à l’état de manuscrits dans les bibliothèques. […] Ce répertoire mériterait mieux qu’un aussi complet oubli, ne serait-ce que pour la place qu’il a tenue dans la vie musicale.

Parmi ces œuvres " encore à l’état de manuscrit dans les bibliothèques ", on peut citer Le Palais enchanté , premier opéra de Luigi Rossi.

Jamais revu sur scène depuis sa création romaine en février 1642 au Teatro delle Quattro Fontane, Palazzo Barberini (la partition est une commande du cardinal Barberini, après que Rossi servit la Cour des Borghese pendant 20 ans ), cet opéra aurait pu sombrer définitivement dans l’oubli. C’était sans compter la curiosité de Leonardo Garcia Alarcon… En 1999, à la Bibliothèque du Vatican, il tombe par hasard sur la partition manuscrite. Depuis, le claveciniste et chef d’orchestre argentin caresse le rêve de diriger cette œuvre monumentale. C’est désormais chose faite puisque Le Palais enchanté a été recrée à l’Opéra de Dijon en décembre 2020. L’œuvre est dirigée par Leonardo Garcia Alarcon (à la tête de la Cappella Mediterranea, du Chœur de l’Opéra de Dijon et du Chœur de chambre de Namur), la mise en scène, quant à elle, est signée Fabrice Murgia - il s’agit de la première incursion du metteur en scène dans l’art lyrique. C'est également la dernière production de Laurent Joyeux en tant que directeur de l’Opéra de Dijon. En effet, après treize ans à sa tête qui ont valu à la maison d’opéra le label de " scène nationale " en 2019, celui-ci a depuis été remplacé par Dominique Pitoiset.