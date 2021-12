La manifestation du monde culturel s’est conclue sur une chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker

Plusieurs milliers de personnes, 5.000 selon la police et 15.000 aux dires des organisateurs ont rallié la capitale pour envoyer un signal clair au monde politique et soutenir le secteur de la culture pour le plus grand bonheur de ce dernier.

"C’est incroyablement réconfortant", a expliqué le directeur artistique du Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Michael De Cock. "'Ça suffit', comme cela a été dit sur le podium. On comprend que cela ne va plus et que les décisions prises ne sont pas cohérentes. Fermer seulement la culture est ridicule", a-t-il poursuivi.

L’incompréhension est grande au sein du monde culturel et la confiance dans les politiques est au plus bas. Le secteur entend voir lever les mesures prises le plus rapidement possible. "J’attends un signal politique et j’attends que quelque chose se débloque très vite. Toutes les mesures sont en place pour recevoir les personnes correctement et en toute sécurité et nous les avons mises en œuvre lors d’une phase précédente de la pandémie", a encore souligné Michael De Cock.