Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 9

Episode 9

Déborah Destin était la reine des prunes (d'excès vitesse) en trottinette électrique - © Marija Jovovic - Getty Images/iStockphoto

- "Tu es bien gentil mon bichon, mais comment veux-tu qu’on lui obtienne la médaille du mérite ? Non seulement, la médaille n’existe pas mais en plus, on est encore dans l’opposition. On ne pourrait même pas lui faire sauter ses prunes d’excès de vitesse à trottinette, même en se traînant à genoux devant la receveuse des infractions communales " ironisa Grégory en s’adressant à son amant.

Il est vrai que Jacques avait perdu de vue qu’il invitait Déborah Destin à un meeting politique partisan et pas à une cérémonie œcuménique. La démarche était moins neutre et présupposait que Déborah adhérât sans réserve à la ligne dure du parti et soit prête à en faire la promotion devant tous les médias de la commune.