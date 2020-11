Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 5

À 12h03, alors que la Lincoln venait de ralentir étrangement à 20km/h, trois coups de feu résonnèrent...

Sur la place du village, Jacques Martin avait organisé un grand raout au cours duquel Déborah Destin allait prendre la parole, faire état de sa préférence municipale pour le mouvement et entonner son plus grand air "L’amour ça rend heureux / j’en ai les larmes dans les yeux". Les Germinnois et les Germinnoises ne s’étaient pas déplacés en nombre, à cause de l’épidémie d’Oulan-Bator, en partie, mais aussi et surtout parce que les friteries avaient été fermées administrativement et qu’il n’y avait subséquemment plus vraiment de raison de sortir de chez soi.

Avant d’arriver à l’estrade, l’escorte de Déborah devait remonter Elm Street dans un Lincoln décapotable. Déborah portait un élégant tailleur rose de chez Channel avec une petite toque qu’elle avait vissée sur sa tête. A ses côtés, Grégory – le bon ami de Jacques – saluait la foule dans un austère costume taupe. Sur le siège avant, le gouverneur de la Province portait un Stetson et son épouse un petit bouquet de poinsettias à la main. À 12h03, alors que la Lincoln venait de ralentir étrangement à 20km/h, trois coups de feu résonnèrent depuis la Germinnes School Book Depositary, manquant de peu Déborah mais touchant Grégory et le gouverneur à plusieurs organes vitaux. Le tout fut filmé par Abraham Vander Zapruder sur sa caméra 8mm.