Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 4

Episode 4

"An non ! Il ne manquait plus que ça !" s’écria Jacques Martin, lorsqu’un de ses collaborateurs vint lui apprendre la mort de Paul-Etienne Maréchal. Le politicien était si fier d’avoir attiré dans ses filets l’ancien coureur cycliste. Certes, Maréchal n’était pas une flèche ; plutôt ce qu’il est convenu d’appeler un "binamé". Mais il bénéficiait d’une énorme capital de sympathie dans tous les quartiers de Germinnes, et savait faire ce dont Martin était incapable : tailler une bavette et serrer des pognes. Pendant la campagne électorale, le rival du bourgmestre avait savamment distribué les rôles : à lui les grands discours sur les podiums et les interventions médiatiques, à Paul-Etienne la descente dans la rue et l’écoute des doléances et des anecdotes des Germinnois.

Car Jacques Martin avait non seulement un problème de contact avec le vulgum pecus, il avait aussi un souci d’ordre privé : c’était un "homosexuel honteux". Stratégiquement, il savait que sa carrière politique allait faire long feu dans la ville s’il faisait son coming out, qui lui aliénerait illico la moitié de la population. Il vivait depuis plusieurs mois une relation passionnelle avec son assistant/secrétaire/attaché de presse/homme à tout faire Grégory Pietton, mais officiellement, il restait célibataire car, disait-il, "son combat pour le renouveau de Germinnes lui prenait tout son temps."