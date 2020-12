Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 30

Résumé des épisodes précédents : Mél anika Dump se présente pour ceindre l’écharpe mayorale de Germinnes, et elle a de bonnes chances de l’emporter, puisqu’elle prétend avoir trouvé un vaccin au terrible virus mangeur de chaire d’Oulan-Bator… Suite et fin de notre saga de l’automne !

Résultat : même si Mélanika s’était contentée de servir, en guise de vaccin, un vieux stock de limonade Piedboeuf périmée depuis quinze ans, l’effet placebo auprès de la population aurait été identique. Mieux que la méthode Coué, la méthode Melanika fit des miracles : adios le vilain virus d’Oulan-Bator ! Tous les Germinois jadis mal en point, tel des Lazare sortant du tombeau, se prétendirent guéri et se porter comme un charme. Et Mélanika, à la manière d’un despote africain, remporta les élections avec 99, 9% des voix (elle fut la seule à ne pas voter pour elle-même, dans un grand élan de modestie).

Mélanika jouissait d’une qualité innée, d’un don du ciel : la télégénie . Sa prestation au journal télévisé de la RTBF en avait fait une star instantanée à Germinnes et au-delà. Malgré les coups de fils répétés du ministre-président de l’Elysette à François De Brederode pour empêcher l’invitation en plateau de Mme Veuve Dump – le politicien wallon avait senti le danger -, le journaliste-vedette du service public n’avait pas cédé aux pressions et, avec son flair télévisuel de vieux briscard, avait été ravi de voler cette exclusivité à la chaîne commerciale d’en face (qui programmait " L’amour est dans le bassin " avec Frédéric François, qui fit un énorme flop ).

C'est la fête à Germinnes - © Jonathan Bachman - Getty Images

Pour fêter sa victoire, Mélanika décida d’un grand cortège, la LGBT-Hétéro-Pride, où chacun pouvait trouver son contant. Elle-même parada en T-Shirt mouillé, prouvant à la population ébahie que, ma foi, elle n’avait rien perdu de sa superbe. Derrière elle, Jacques Martin et Grégory Piétton étaient déguisés en Thierry Le Luron et Coluche, Wilhemine Mirpoix et Adeline Panty en Demoiselles de Rochefort, et Amédée de la Patulle en Jacques Chazot – ce qui ne disait plus rien à personne, mais faisait plaisir à Amédée.

Dans un grand élan de réconciliation, la fausse Céline Dion et la vraie Déborah Destin avaient été invitées à la fête, et chantaient en playback sur un char bariolé " Chaud cacao " en hommage à Annie Cordy, et " le Kazatchok " de Rika Zaraï – histoire de ne pas faire de jaloux. Il y eut distribution gratuite de frites pour tout le monde, nappées de " Willy’s sauce ".