Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 29

Episode 29

L’élection de Miss Maillot Mouillé à Germinnes doit-elle vraiment avoir lieu en hiver et en plein air ? - © Deagreez - Getty Images/iStockphoto

Tout se passa comme prévu à un petit détail près : Mélonika, désormais veuve, avait été invitée par François de Brederode, journaliste star du 20h de la RTBF, à s’exprimer sur son deuil et – plus largement – sur la place de leader charismatique qu’elle venait d’endosser dans la course à la municipalité de Germinnes.

Mélonika n’avait plus participé à une élection depuis Miss Maillot Mouillé 1987 au bord de la piscine d’Eddie Barclay en compagnie des plus hautes figures du féminisme français (Carlos, Philippe Bouvard, Sim, Stéphane Collaro), mais elle avait gardé de la compétition quelques notions précieuses, comme le fait de savoir répondre aux questions les plus inattendues. Le journaliste ne l’épargna pas et, malgré le veuvage de son invitée, les coups pleurèrent :

"Que voulez-vous vraiment pour Germinnes ?", "Comment la circulaire B39 relative aux bassins municipaux pourrait-elle réellement entrer en application dans le cadre budgétaire annuel ? ", " L’élection de Miss Maillot Mouillé à Germinnes peut-elle encore être envisagée dans le cadre de l’évolution des consciences et – de surcroît – faut-il vraiment qu’elle ait lieu en hiver et en plein air ? "