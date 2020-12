Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 28

Episode 28

L'arme du crime - © Helinton Fantin / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Klonngggg !

Le bruit fut retentissant, digne d’une onomatopée des meilleurs albums de "Lucky Luke".

Le bouillant président sortant poussa un cri et s’affala sur le sol, inconscient. Derrière lui, se tenait son épouse Mélonika, rendue écarlate par l’effort de donner un énorme coup sur la tête de son mari avec une très lourde poele à frire, chipée dans les cuisines de " Chez Nénenne ".

- Quick ! Aidéée-mwaa à transpowté ce corpse ! s’exclama la jeune femme, retrouvant, en même temps que ses racines germinnoises, l’usage de la langue française, encore teintée d’un fort accent texan.

- Mais… Mélonika !? Qu’est-ce qui vous prend ? s’exclama Wilhemine et ses désormais alliés.

- Il me pwend que je n’en peux plou de ce moron ! de ce lunatic ! de cet asshole ! For years of suffering ! Et comme on dit chez vous, enfin, chez nous : " L’occasion fait le larron " !

- Bon, ok, on peut vous comprendre, Mélonika, mais quel est votre plan ?