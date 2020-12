Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 26

Résumé des épisodes précédents : un accord est trouvé pour partager le pouvoir germinnois entre tous les édiles politiques. Il ne manque que la bénédiction du ministre-président, on s'apprête donc à partir vers Namur, mais...

Episode 26

La Willy's beer coulait peut-être un peu trop à flot - © Jack Andersen - Getty Images

Stop ! Arrêtez ! C’est une très mauvaise idée !

Dans leur enthousiaste émulation, Wilhelmine et les autres avaient oublié l’existence d’Amédée de la Patulle de Roncevaux-Boisé. Celui-ci, dans le plus simple appareil, utilisait sa perruque de Princesse Leïa en guise de cache-sexe, et les apostropha, tout agité :

- Vous avez abusé de la "Willy’s beer" ou quoi ? Vous savez très bien que votre plan n’a aucune chance d’aboutir ! Croyez-moi, je connais bien le Ministre-Président, il ne va jamais reconnaître votre quatuor – que dis-je, votre quintette – pour diriger Germinnes !

- Ok, Mr Je-sais-tout ! maugréa Grégory Piétton. Qu’est-ce que tu proposes comme alternative ?