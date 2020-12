Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 25

Wilhermine rajusta son paletot tout en battant son jeu de cartes truquées ("Ne sors jamais sans tes cartes truquées" in Willy Vertegenbroeck, Trucs et astuces pour gagner une élection communale, Ed. RTBF Liège – épuisé) elle s’éclaircit l’épiglotte et déclara :

- Quelle devise ? demanda Gregory auquel il ne restait plus que sa culotte et une chaussette.

Le futur échevin à la vie gay du temps du confinement - © PETER KOHALMI - AFP

Bon. Partageons le butin. Jacques, tu veux quoi ?

Jacques – on le sait – aimait encore bien les nains de jardin et demande l’échevinal aux parcs et forêts. Gregory ? C’était le monde de la nuit qui l’intéressait : échevinal aux fêtes et aux orgies gréco-romaines. Adeline reprendrait les finances et la culture et Wilhermine devint bourgmestre.

- Attendez donc, hurla un barbu hirsute nu de dedans les buissons, et moi ?

C’est vrai qu’on l’avait oublié lui. Passionné de galipettes et de valeurs familiales. On pourrait lui confier le CPAS, mais ce serait un peu glauque.

- Et si pour être modernes on te sortait du placard et qu’on te nommait échevin à la vie gay du temps du confinement ?

- Krapatchouk ! Hurla de joie le député hongrois.

Tout était bien qui finissait bien. Sauf que tout ceci devrait encore être validé par le ministre-président.

- Tous à l’Elysette ! dirent-ils.