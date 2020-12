Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 24

Résumé des épisodes précédents : Encadré d’une équipe de choc, Amédée de la Patulle de Roncevaux-Boisè, seizième du nom, débarque à Germinnes, avec une seule idée en tête : casser la baraque et surtout en retirer les marrons du feu !

- "Non, c’est moi !", cria en écho Adeline Panty.

Que l'on s'appelle Ursula Tartinauchoko ou non, la coiffure tresses en forme de couques suisses façon Princesse Leia de "Star Wars" n'est pas facile à porter au quotidien - © Jordan Mansfield - Getty Images

Chacun dans son coin car la belle entente entre les sœurs Wilhelmine et Adeline avait rapidement volé en éclat, et Grégory Piétton, lassé de la molle lâcheté de Jacques Martin, avait décidé de lâcher son amant pour voler de ses propres ailes.

"Chez Nénenne", on n'attendait plus qu'une petite mélodie à l'harmonica - © Matthias Clamer - Getty Images

"J’ai une idée !" s’écria Adeline Panty, bousculant la table et renversant les verres de "Willy’s Beer" (bière ambrée créée en hommage à qui l’on sait).

- "Du calme, du calme", tempéra Jacques Martin, qui espérait s’attirer les bonnes grâces d’Amédée, et à travers lui, du président.

- " Et puis quoi encore ? " éructa Wilhelmine, hors d’elle.

La décence du service public ne nous permet pas d'illustrer au premier degré, une véritable partie de strip poker (Ndr) - © Triton21 - Getty Images/iStockphoto

- "Ah oui ? Et laquelle ?" demanda soupçonneux Grégory.

- "Et si, dans cette belle atmosphère western, nous jouions le mayorat… Au strip-poker ? Les perdants quitteront la ville tout nus, couverts de goudron et de plumes ! Et le gagnant devient le nouveau bourgmestre de Germinnes !"

Camille De Rijck sera-t-il inspiré par le strip poker mayoral ? ou le goudron ? ou les plumes ? nous le saurons ce lundi dès 14h

