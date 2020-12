Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 23

Il en fallait de l'abnégation pour entretenir quotidiennement des tablettes de chocolat dignes de ce nom - © Robert Daly - Getty Images

Benjamin de la commission "Affaires sociales" du Sénat, batteur de l’équipe de water-polo de Lasnes et membre de l'"abdo club", un groupe de jeunes politiciens soucieux d’entretenir leur six-pack (Conner Voltaire, le jeune président du SP et Georges-Louis Poissonnier, leader charismatique des libéraux en étaient les têtes de pont), Amédée était ambitieux et comptait mettre la main sur Germinnes en se déguisant en commissaire Européen en charge de la pêche au gros et des frontières côtières, la slovène Dimitra Tartinauchoko.