Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 21

Résumé des épisodes précédents : L’enterrement de Willy Vertegenbroeck restera longtemps dans les mémoires, alors qu’en coulisses, cette trêve permet à chacun.e de fourbir ses armes en vue d’élections qui ne devraient pas décevoir les amateurs de sensations fortes…

Episode 21 Benjamin Maréchal et Hugues Dayez, en grande apparature de deuil, brainstormant quelques minutes avant le live des funérailles germinnoises (croquis discrètement fait à l'insu de leur plein gré) - © duncan1890 - Getty Images Un bras de fer considérable avait contraint la RTBF à relayer en direct sur Auvio, les funérailles municipales de Willy. Un responsable de la transversalité de l’entreprise publique avait même décrété qu’il faudrait faire de la cérémonie un moment de "transversalité 360" et que les obsèques feraient l’objet d’une attention multi-chaines. Alors que sur La Une, la procession était commentée par Benjamin Maréchal et Hugues Dayez, avec le virologue Marc van Ramst comme consultant - tous trois en grande apparature de deuil - Musiq3 relayait un programme constitué par Camille De Rijck autour de la période germinnoise des polyphonistes Franco-Flamands avec, notamment la Messe à cinq voix de Polyeucte Verstappen (1413-1418) et la Messe pour les morts de la peste de Goddelberd Reyers (1513-1678). Sur le site Culture de la RTBF, Françoise Brumagne avait, quant à elle, réuni les plus beaux arrangements poétiques de Willy, versifiés par Maurice Carême et mis en musique par Julos Beaucarne.

Le cortège de Willy Vertegenbroeck - © davincidig - Getty Images/iStockphoto À Germinnes, alors que le catafalque bordé de taffetas pourpre traversait les places et les avenues, un cortège de pleureuses dispersait sous les sabots du cortège et sous les escarpins des fausses filles putatives une pluie de pétales de pétunias noirs, la fleur préférée de Willy qui eut une brève aventure sentimentale avec Petula Clark en 1971 quand il était échevin aux Fêtes et aux réunions de plus de 100 personnes.

Les filles putatives de Willy Vertegenbroeck n'attendront pas la fin des obsèques pour préparer leur revanche électorale - © Fred de Noyelle - Getty Images Pendant que Germinnes pleurait son héros, la triste vie politique n’arrêtait pas son infernal manège. "Chez Nénenne", Grégory Piétton s’était réuni avec Wilhelmine Mirpoix dans le but avoué de trahir Jacques Martin et de lui voler l’écharpe mayorale alors qu’au "Tabac des sports", Jacques Martin débattait avec Déborah Destin pour trahir Grégory Piétton et Wilhelmine. Ce que personne ne savait à ce moment, c’est qu’aucun d’entre eux n’emporterait l’élection. Mais ça, c’est pour le prochain épisode. Hugues Dayez va-t-il nous révéler le résultat de ces élections tant attendues ? nous le saurons demain mardi à 14h Pour retrouver le fil – bien emberlificoté - de cette histoire en lisant les épisodes précédents