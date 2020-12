Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 20

Résumé des épisodes précédents : Les deux filles illégitimes de Willy Vertegenbroeck se sont enfin reconnues, mais qu’adviendra-t-il de l’héritage politique du bourgmestre sortant et définitivement sorti ?

Comme avant de jouer les prolongations d’un match très serré, les deux équipes se lancèrent, chacune dans un coin de la pièce, dans un conciliabule, et arrivèrent à la même conclusion : cette semaine de répit leur permettrait de recharger leurs batteries pour trouver l’énergie de décrocher la victoire finale .

- C’est dingue comme dès qu’un type pourri jusqu’à la moelle a passé l’arme à gauche, c’est le signal de départ pour le bal des faux-culs pour en faire un Saint Baudouin … Et puis quoi encore ?

- Tant qu’a parler de frites, mon Grégorounet, on va d’abord décréter une semaine de deuil , OK ? " répondit Wilhemine. C’est bien le moins qu’on puisse faire pour honorer la mémoire de notre cher Willy qui a tant fait pour notre belle cité…

- On se calme, les filles ! Les réunions de famille, c’est bien joli, mais Germinnes n’est ni la Principauté de Monaco ni un royaume d’opérette ! Si vous voulez régner en duo, il va falloir passer par un léger processus démocratique que s’appelle des E-LEC-TIONS ? Capice ? Comprendo ? Ou vous avez des frites dans les oreilles ?

Une fois de plus, alors que Jacques Martin sombrait dans le self-pity , c’est Grégory Piétton qui vint à sa rescousse. Tel un humoriste bondissant sur la scène du Festival du rire de Rochefort, Greg se planta au milieu de la pièce.

Ce que ni l’équipe Martin ni l’équipe Mirpoix n’avaient imaginé, même dans leurs pires cauchemars, c’était la fièvre de deuil qui allait envahir, tel l’amiante dans le centre sportif de la commune, toute la population de Germinnes. Willy Vertegenbroek était lâche, véreux, inculte, certes, mais il avait su élever le clientélisme au rang des beaux-arts . Combien de chômeurs ne lui devaient pas un travail au noir, une bonne petite enveloppe bien garnie pour avoir réparé la fuite d’une gouttière de l’hôtel communal, ou autre besogne publique effectuée sans le moindre appel d’offres ? Bref, comme le disait le cafetier-philosophe (c’est un pléonasme) Raymond, de " Chez Nénenne " : " qu’on aime ou qu’on déteste Willy, on lui devait tous quelque chose à Germinnes. "

Rare photo de Willy qui servit d'inspiration pour son portrait géant. - © Ethan Miller - Getty Images

Les artères de la riante cité furent donc métamorphosées. Un portrait géant de feu le bourgmestre, du au talent d’un peintre local, Jean-Marie Strebellion, artiste-de-la-bouche-et-du-pied, était suspendu à chaque carrefour, à chaque coin de rue. Heureusement que l’apostrophe " à Willy, notre maïeur bien-aimé " accompagnait ce tableau, car la ressemblance avec Willy, qui semblait avoir subi autant de retouches que Cher, était toute relative. En guise d’hommage, tous les frituristes de la localité avait ceint leurs cornets de frites d’un bandeau noir, et créé la " Willy’s sauce ", mélange d’oignons frits, de calamars et de fishstick écrasé. Un régal… Mais qui ne plaisait pas à tout le monde, surtout pas Wilhemine Mirpoix et Jacques Martin, qui maugréaient chacun dans son coin :

- " Bordel ! Même mort, ce foutu Willy continue à nous savonner la planche ! "