Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 1

Episode 1

Willy Vertegenbroeck venait de claquer la porte de sa voiture sur son énorme abdomen. Dans les toilettes de l’Hôtel de ville de Germinnes, dont il était le bourgmestre depuis plus de trente ans, il ôta sa chemise avec la fébrilité d’un condamné à mort.

Convulsant de douleur, il scrutait son ventre meurtri dans le miroir, les marbrures de l’ecchymose annonçaient un long calvaire. "Comme si j’avais besoin de ça", pleura-t-il, versant sur sa blessure et dans sa bouche deux rasades de genièvre, équitablement généreuses.

"Ah, je n’en mène pas large", soupira-t-il en lissant sa moustache. Sur son téléphone portable, le décompte de l’élection municipale tombait au compte-gouttes. Willy venait d’être mis en ballottage par son rival historique. "On me vole cette élection !" maugréa-t-il.

Et ce n’était pas tout : 47 appels en absence, d’Albertine, l’artiste plasticienne-peintre-performeuse à qui il venait de prendre la fantaisie de prétendre qu’elle était sa fille illégitime. "Quelle époque", siffla Willy.

Tu entends ? De mon vivant, jamais nous ne fermerons les friteries de Germinnes !

Derrière la porte des toilettes, son éternelle bras droit : l’échevine du patrimoine et de la vie rurale, Wilhelmine Mirpoix, n’en menait pas large non plus. Un rapport alarmant de la Direction Régionale de l’Inspection Générale de la Santé et de la Coercition Transversale venait de lui asséner un sacré coup sur la cafetière. L’épidémie de Bacille mangeuse de chair de la lointaine province d’Oulan-Bator connaissait un pic ; elle venait d’être qualifié d’endémique à Germinnes et dans ses quartiers périphériques, la transmission par un lot de fricadelles approximatives ayant été formellement identifiée par le SPF Santé et Rayonnement Wallon. "Sors de là, Willy, nous devons réagir et faire fermer les friteries de la ville".

Willy se redressa brusquement et s’observa dans la glace, silencieux et martial : "Alors là, non. Moi vivant, jamais". Il noua sa cravate club, ouvrit la porte et cria, inflexible : "Tu entends ? De mon vivant, jamais nous ne fermerons les friteries de Germinnes".

(la suite au prochain épisode, même heure même endroit)

