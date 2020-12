Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 19

Résumé des épisodes précédents : Une véritable hécatombe a frappé Germinnes, non seulement le chat politologue préféré de Camille De Rijck est passé de vie à trépas, mais il a entraîné dans son décès, celui du bourgmestre Willy Vertegenbroeck, dont la succession s’avère plus complexe que prévu…

Episode 19

Willy n'avait jamais pu résister ni au chant d'un petit sachet de frites, ni aux vibrations d'un accordéon mésotonique - © numbeos - Getty Images

Adeline Panty était le fruit d’une relation morganatique entre Willy Vertegenbroek (1939-2020) et Yvette Horner, passée par Germinnes à l’occasion du Tour de France 1971, quand Willy n’était encore qu’un jeune et ambitieux échevin en charge des huiles de friture usées et du sport. Le coït – impromptu – s’était produit à l’arrière de la caravane Picon, alors qu’Yvette tentait de réaccorder son accordéon mésotonique entre deux de ses plus grands tubes "Comme on l’aime notre France d’en bas" (en Fa dièse mineur, inspirée du Marteau sans Maître de Pierre Boulez) et "Ah le bon petit vin blanc du patron qui point ne donne le mal de crâne" (en Sol bécarre majeur, inspirée de la Marche des Liégeois de Paul Damblon).

Mais Willy et Yvette s’étaient rapidement disputés quant aux émoluments de l’artiste et particulièrement sur le point de la rétrocommission qu’il convenait de verser au bourgmestre de l’époque Hubert-Willy Vertegendonck (1912-1978), assassiné quelques années plus tard sur le parking de sa résidence par des snipers anonymes qui l’avaient abattu aux pieds de sa SIMCA 1100 sous les yeux de sa compagne, seul témoin de l’altercation.