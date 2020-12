Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 18

Et Wilhemine, de rage, s’empara du félin et voulut le jeter à travers la pièce. Ban Ki-Moon, peu habitué à ce genre de traitement, s’agrippa, toutes griffes dehors, au torse gras de Willy Vertegenbroek.

- "Ah non ! Rien à foutre de ce maudit "chat asiatique" qui a déjà rendu cinglée Déborah Destin et fait capoter mon plan ! Du balai !"

Enragée, son échevine s’empara du buste en bronze d’Aimé-Marcel Vertegenbroek (1897-1954), grand-père de Willy et illustre ancien bourgmestre de Germinnes, qui osa dire "Fourt !" à l’officier allemand qui voulut installer une Kommandantur en 1943 dans son bureau de l’hôtel de ville, et qui dut se contenter d’un modeste bureau à l’arrière du bâtiment. De toutes ses forces, Wilhemine jeta l’objet, très lourd et très contondant, sur la tête du chat Ban Ki Moon. R.I.P.

La soupe au lait ne déborda pas outre mesure, quand la foule découvrit le destin funeste de Willy Vertegenbroeck - © vandervelden - Getty Images

Rien n’est plus manipulable et soupe au lait qu’une foule. Echauffée par Jacques Martin et son sbire, elle se métamorphosa en une assemblée coite et respectueuse, baissant la tête avec contrition devant feu son bourgmestre.

- "Comme le règlement communal le stipule, moi, Wilhemine Mirpoix, première échevine, vais assumer la lourde tâche de ceindre l’écharpe maïorale et devenir bourgmestre faisant fonction. Je vais donc m’atteler à l’organisation des élections, le plus rapidement possible…"

- "Pas si vite ! Pas si vite ! Les cendres de mon pauvre papa sont encore chaudes et vous êtes là, avec vos dents qui rayent le parquet…"

La voix féminine qui s’était interposée n’était autre que celle d’Albertine Panty, artiste plasticienne qui clamait à cor et à cri, depuis des lustres, que Willy Vertegenbroeck était son père (cfr épisode 1).

- "Misère ! Il ne manquait plus que celle-là !" soupira Wilhemine.

