Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 17

Résumé des épisodes précédents : Les Germinnois n’ont pas été dupés fort longtemps par la fausse Céline Dion, et maintenant, Jacques Martin et son complice vont devoir rendre des comptes…

Episode 17 Les Germinnois n'étaient décidément pas contents d'avoir été victimes d'une telle supercherie - © Ivan Pawluk / EyeEm - Getty Images/EyeEm La fausse Céline Dion avait été tirée sur une claie vers la place Tòmas de Torquemada de Germinnes où un bûcher crépitant avait été installé par la population. Grégory Piétton et Jacques Martin assistaient interdits à la déconfiture de leur plan machiavélique pendant que le sosie de la chanteuse préférée des années 2000 poussait de gros jurons "stie, calisse", espérant toujours renverser la situation. - "Quand même, tout ça va un peu loin", renchérit Jacques Martin. - "Ils ont été gentils de croire que nous avions été les premiers dupés par cette faussaire", tempéra Grégory Pietton en hurlant "mort la faussaire !" par-devers lui. - "Tu vois Grégory, il me semble que dans notre malheur, le sort est néanmoins de notre côté. Dix fois, nous aurions pu nous retrouver dans une merde noire et dix fois nous nous en sommes sortis. C’est ce que j’ai appris de la lecture fréquente du livre de mon idole "Comment se faire élire avec des tatouages sur les biceps" (Georges Ludwig von B-Sanzot – Ed. Luc Pire) : il ne faut jamais renoncer. De coup, j’ai une idée qui me vient". - "Laquelle, Jacques ?"

Pour sauver sa tête, autant que sa dignité, Jacques Martin se mit à haranguer la foule - © PeopleImages - Getty Images Jacques Martin se refit une beauté avec le peigne qu’il gardait dans la poche intérieure de son costume Smalto, renoua sa cravate, monta sur un petit escabeau et hurla à la foule : - "Mes amis ! Mes amis ! Vous avez démasqué la fausse Céline Dion ! Bravo ! Il est vrai qu’elle a eu tort de prétendre qu’elle était l’interprète de "Capri c’est fini". Vous avez été forts, là. Bravo ! Mais vous êtes-vous demandé qui, parmi nos opposants, avait réellement intérêt à nous perdre en nous envoyant ce sosie approximatif ? C’est Willy ! C’est toujours Willy, avec ses combines, ses taxes, son accise sur la frite surgelée qui étrangle les finances de notre ville et l’enrichit comme un nabab. C’est Willy le coupable". La foule hurla, délaissa la fausse Céline Dion qui put regagner ses pénates ni vu ni connu. Les Germinnois floués et dupés ramassèrent fourches et goedendag et se dirigèrent vers l’hôtel de Ville, où Willy mangeait son petit paquet de frites du matin.

Les époux Ceausescu avaient fait une erreur : ils n’avaient pas prévu d’être renversés. Ils n’avaient pas préparé un hélicoptère blindé bourré fracasse de billets de banques et de lingots d’or prêt à décoller. - © Keystone - Getty Images - "Tu sais quelle fut l’erreur des Ceausescu, Wilhelmine ?" - "Non, Willy, quelle fut leur erreur ?" - "Ils n’avaient pas prévu d’être renversés. Ils n’avaient pas un hélicoptère blindé bourré fracasse de billets de banques et de lingots d’or prêt à décoller. Ils n’avaient pas non plus pris des cours d’hélicoptère défensif pendant des mois, en secret." - "Tu as fait tout ça Willy ?" - "Non. Mais je le regrette à présent." "Quel couillon", se lamenta Wilhelmine. Nous sommes à présent foutus. Morts et enterrés. Ils vont faire des claquettes sur nos cercueils en chantant du Demis Roussos. Aux portes de l’Hôtel de Ville, la foule se pressait. On allait utiliser le Gros Dédé, célèbre pilier de bar, comme bélier et enfoncer les portes du bâtiment. Wilhelmine et Willy se prirent dans les bras et firent ce que leur sens aigu du politiquement correct leur avait interdit de faire ces dernières années. - "Oh Willy !" - "Oh Wilhelmine !" C’est à ce moment désespéré mais sensuel qu’apparut le chat Ban-Ki Moon : "Miaw. Je suis venu vous sauver !" Hugues Dayez nous révélera-t-il le destin tragique de Willy et Wilhelmine ? Nous le saurons demain mardi à 14h Pour retrouver le fil de cette histoire en lisant les épisodes précédents