Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 16

Résumé des épisodes précédents : Galvanisée par la concurrence et le concert de "Céline Dion", l'équipe de choc de Willy Vertegenbroeck, en la personne de Wilhelmine Mirpoix, décide de rejouer la carte de Déborah Destin, pour redorer le blason du bourgmestre sortant..

Episode 16

Déborah s'en est retournée à Paris - © VlaDee - Getty Images/iStockphoto

- "Déborah ? Déborah ? Youhouu… Où êtes-vous ?"

Wilhemine Mirpoix, sitôt franchi le seuil de la villa de sa collègue Cindy, en parcourut toutes les pièces au pas de charge… Rien. Nulle trace de la jeune chanteuse d’origine germinnoise.

- "Et meeerde ! Où a-t-elle disparu ?" ruminait l’échevine, lorsqu’elle vit une lettre posée sur le plan de travail de la cuisine Ixina-aha. Elle la lut plusieurs fois, tentant de comprendre ce que Déborah avait voulu dire à travers un filet tressé de fautes d’orthographe – eh oui, les efforts de Destin pour percer à Paris avait mobilisé toutes ses facultés, et laissé peu de temps pour parfaire son écriture :

Madame,

En votre abssance, j’ai reçu une visite bizar d’un chat qui s’est trensformée en messieur très distingé, venu d’Asie et qui s’y conait bien en politicque. Il m’a tout espliquée : vos élections trukés, votre fôsse médaye du mérite… éh bien moi je trouve vos manigansses scandalleuses ! Je ne reste pas un maumen de plus a Germinne, car ça pourait cravement nuirre à ma carière. Je rantre à Paris, j’ai téléfoné à votre chaufeur comunale pour me conduirre à la gare.

A Dieu ! Déborah