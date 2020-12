Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 15

Plus

Résumé des épisodes précédents : Consterné d’avoir été battu à plate couture par la perfide Wilhelmine Mirpoix, Grégory Piétton n’en croit pas ses yeux ni sa chance, en découvrant un sosie de Céline Dion, qu’il va utiliser sans scrupule pour remonter la cote de son bien aimé Jacques Martin…

Episode 14 "Rrrrené va bien"! C’est par cette pirouette que la fausse Céline Dion sortit de scène après son tour de chant sur la Grand Place de Germines. - © Gregory_DUBUS - Getty Images Rrrrené va bien ! C’est par cette pirouette que la fausse Céline Dion sortit de scène après son tour de chant sur la Grand-Place de Germines. Elle venait d’enchaîner une demi-douzaine de tubes de la star québécoise, sans doublage, a cappella, passant le plus simplement du monde des chansons de jeunesse ("Ce n’était qu’un rêve") à celles de la maturité ("Falling in love again") en improvisant une chorégraphie libre inspirée des premiers scopitones de Marc Aryan. "Mais qu’est-ce que c’est que cette remarque sur René ?" s’étrangla Grégory Piétton en avalant son chapeau. Ce que Grégory ne savait pas, c’est que sa fausse Céline Dion avait pris sa mission très à cœur et qu’elle avait étudié chacun des gestes de la chanteuse à partir de la collection VHS de sa belle-sœur Tiffaine, qui la lui avait cédée contre la première saison en Blu-ray de L’Inspecteur Derrick. Or dans son spectacle au Stade de France ("Céline Dion au Stade de France" – Ed. Luc Pire, 1999) Céline prend la parole pour rassurer son public quant à la santé de son mari René. Ce qui avait malheureusement échappé à la faussaire, c’est qu’entre-temps, René s’était installé à la droite de son créateur ; une erreur de continuité dans la supercherie qui risquait de coûter cher à Jacques Martin et à Grégory Piétton dans leur combat pour l’hôtel de Ville de Germinnes.

Non, Garcimore ne pourra pas aider Willy Vertengenbroeck à récupérer son écharpe maïorale, étant lui aussi, désormais, assis à la droite de son créateur.. - © STF - AFP Pendant ce temps, dans le bureau de Willy Vertegenbroeck, le bourgmestre sortant, on tentait de trouver une autre célébrité pour contrer les efforts de Jacques Martin : - "Et Pierre Palmade ?" - "Pas libre." - "Jacques Mercier ?" - "Pas libre." - "Garcimore ?" - "… ?" - "Garcimore, le magicien ! Les gens l’adorent. C’est une star. Il fait un numéro avec une petite souris. Ça me fait hurler de rire." Wilhelmine Mirpoix n’en croyait pas ses oreilles. Willy avait vraiment perdu la main et le sens des réalités. "C’est un has been" se résolut-elle à soupirer in petto, pire "c’est un mou". - "Et Déborah Destin ?"

Wilhemine Mirpoix on the road again, pour retrouver Déborah Destin.. - © MCCAIG - Getty Images/iStockphoto C’est vrai ça, finalement, on l’oubliait un peu vite Déborah Destin. Wilhelmine avait complètement perdu de vue qu’elle l’avait à moitié enlevée à la gare du Midi et qu’elle l’avait installée dans une villa cossue de la grande périphérie de Germinnes. À sa décharge, cette histoire connaît de nombreux rebondissements et sa trame narrative est d’une grande complexité, y compris et surtout pour ses protagonistes. Sitôt dit, sitôt fait, elle enfila ses culottes, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos et sauta sur la Harley. Oui, mais qu’est-ce que je vais faire d’elle ? La réponse se trouvera peut-être sous la plume d’Hugues Dayez, ce vendredi à 14h pour retrouver le fil de cette histoire en lisant les épisodes précédents