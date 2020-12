Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 14

Episode 14

Grégory Piétton était déterminé à arriver à l'heure, même si ce n'était pas son fort - © xavierarnau - Getty Images

Suffocant, en nage, Grégory Piétton gravit l’escalator en panne de la Gare du Midi et déboula sur le quai du Thalys. Le TGV en provenance de Paris était encore à quai, mais seule une vieille dame avec un déambulateur terminait de remonter l’interminable chemin qui la menait de la voiture 24 à la sortie. Grégory croisa un bagagiste qui avait l’air encore plus épuisé que lui.

- "Pardon, mon brave, vous n’auriez pas vu une jeune fille, plutôt jolie, qui se donne des allures de Miley Cyrus au MTV Music Awards ?"

- "Ah si ! Plutôt deux fois qu’une ! J’ai dû me colleter une cargaison insensée de bagages plus immondes les uns que les autres" répondit le bagagiste, qui avait une sainte horreur du fluo et du bariolé, qu’il considérait comme les fléaux vestimentaires de ce XXIe siècle.

- "Ouch ! Et c’était il y a longtemps ?"

- "Oh, à peu près un bon quart d’heure. Une dame l’accompagnait…"

Si Grégory n’était pas ponctuel – et battait régulièrement sa coulpe de ne pas l’être – il savait faire fonctionner ses cellules grises avec une promptitude qui étonnait toujours Jacques Martin. Il ruminait :

- "Bon, ça, c’est sûrement un coup de cette salope de Mirpoix ! Que faire, bordel, que faire ?"