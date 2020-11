Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 12

- "Désolé pour mon retard, je viens rarement à Bruxelles et je me suis fait avoir par ces maudits embouteillages !" lui asséna Wilhemine Mirpoix, avant d’ajouter dans la foulée : "Jacques Martin vous présente ses excuses, il a été retenu par une réunion imprévue au collège communal. Mais il m’a chargée de vous conduire à votre hôtel à Germinnes, mademoiselle Destin… Heu, ce sont vos bagages ? "

Pendant le trajet pour rejoindre le parking, la Mirpoix jubilait. - © Bim - Getty Images/iStockphoto

Les deux femmes et le porteur de valises prirent le chemin du parking.

Pendant le trajet, la Mirpoix jubilait. En réalité, elle n’avait pas supporté que Willy Vertegenbroeck dilapide la caisse noire de l’administration communale pour offrir des nains de jardin à Jacques Martin et à son mignon. Et elle pressentait que cette opération de subordination était un coup dans l’eau : Willy s’était fait avoir, une fois de plus, et Martin et son âme damnée n’allaient certainement pas abandonner leur projet de faire main basse sur Germinnes.

Forte des informations qu’elle avait glanées avec ses écoutes téléphoniques, Wilhemine avait décidé de les prendre de cours et de s’accaparer, elle, Déborah Destin.