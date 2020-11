Le Grrrand Roman-Feuilleton de l'Automne : "Du Rififi à Germinnes", épisode 10

Episode 10

Le bureau de Willy Vertegenbroek était vide, le futur ex-bourgmestre faisait défaut - © Michel Arnaud - Getty Images

Wilhemine courut à toutes jambes à l’hôtel communal de Germinnes, gravit les escaliers monumentaux quatre à quatre et, sans attendre une réponse, ouvrit triomphalement la porte du bureau de Willy Vertegenbroek.

- "Willy ! Willy ! Victoire, on…"

Mais le bureau du bourgmestre en titre était vide. Mademoiselle Mirpoix franchit le seuil pour interpeller sa secrétaire :

- "Nadine… bon… sang… Où… est… Willy ?"

Elle haletait à chaque syllabe, car ses derniers exercices physiques remontaient à l’âge d’or de l’aérobic télévisé, époque Véronique et Davina.

- "Ben, à la friterie, tiens !"

- "Quelle friterie, nondidju ? Elles sont toutes fermées ! Et encore plus à dix heures du matin !"

- "Non, non, pas "La frite dorée et adorée", la baraque a obtenu l’autorisation de réouverture de la Direction Générale Machinchose… Ils viennent de téléphoner à Willy pour leur annoncer…"

- "Ok, merci, je fonce !"