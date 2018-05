Will Smith pour l'hymne officiel de la Coupe du monde de football en Russie

Après Ricky Martin, Shakira et Jennifer Lopez, c'est Will Smith qui se chargera de faire danser les amateurs de ballon rond pendant la Coupe du monde de football 2018. En compagnie de Nicky Jam, artiste américain spécialiste du reggaeton, de la chanteuse albanaise Era Istrefi et de DJ Diplo, la star hollywoodienne entonnera "Live it Up", l'hymne officielle de la compétition, comme l'a révélé la FIFA.

La chanson sera dévoilée le vendredi 25 mai et disponible via les diverses plateformes musicales de streaming. Le clip sera quant à lui présenté le 7 juin prochain. Le trio se montrera par ailleurs le 15 juillet au stade Loujniki de Moscou où se déroulera la finale de la compétition internationale.

Depuis la Coupe du monde de 1966 organisée en Angleterre, chaque édition possède un hymne national. Tout le monde a encore en tête "La Copa de la Vida", chanté par Ricky Martin en 1998, "Boom" d'Anastacia en 2002, "The Time of Our Lives" d'Il Divo en 2006 et bien évidemment "Waka Waka", véritable tube de Shakira interprété à l'occasion de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Lors de la dernière édition, organisée au Brésil en 2014, Jennifer Lopez et Pitbull s'étaient associés avec "We Are One (Ole Ola)".