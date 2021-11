Un rarissime tableau signé Serge Gainsbourg offert à la chanteuse Juliette Gréco aux enchères

Une rarissime huile sur toile du chanteur français Serge Gainsbourg sera mise aux enchères vendredi à Paris à l’occasion de la dispersion des souvenirs de Juliette Gréco. Elle est estimée entre 30.000 et 50.000 euros.

Ce tableau a été offert en 1959 à Juliette Gréco par l’artiste lui-même. On y aperçoit le chanteur et sa sœur alors qu’ils étaient encore enfants. Élève aux Beaux-Arts et membre de l’Académie de Montmartre, Lucien Gainsburg à l’état civil s’est d’abord destiné à la peinture et au dessin, menant une vie de bohème avec sa première épouse Élisabeth Levitsky, également peintre.

En 1954, il abandonne les arts plastiques pour la chanson, allant jusqu’à détruire ses toiles. Selon son entourage, cinq tableaux seraient encore en circulation dont "Enfants au square", offert à Juliette Gréco et à qui il venait de confier lors d’une émission que "la peinture est (son) seul vrai amour".