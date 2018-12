Jay-Z dans le classement des personnalités les plus riches d'Amérique

La traditionnel classement du journal Forbes vient de mettre en cinquième position, ex aequo avec Kylie Jenner, le rappeur américain, dans le top 100 des personnalités les plus riches d'Amérique.

La première position revient à Georges Lucas qui pèserait 5,4 milliards de dollars. Derrière lui, son collègue et cinéaste Steven Spielberg (3,7 milliards dollars) et enfin Oprah Winfrey qui ferme le peloton de tête avec 2,8 milliards de dollars.

Le reste du classement laisse la place à l'icône du basket Michael Jordan, Kyle Jenner ex aequo avec le rappeur Jay-Z. Viennent ensuite le magicien David Cooperfield, Diddy, ainsi que Tiger Woods et James Patterson, eux aussi ex aequo.

1. George Lucas - 5,4 milliards de dollars

2. Steven Spielberg - 3,7 milliards de dollars

3. Oprah Winfrey - 2,8 milliards de dollars

4. Michael Jordan - 1,7 milliard de dollars

5. Kylie Jenner - 900 millions de dollars

5. Jay-Z - 900 millions de dollars

7. David Copperfield - 875 millions de dollars

8. Diddy - 825 millions de dollars

9. Tiger Woods - 800 millions de dollars

9. James Patterson - 800 millions de dollars