Chiwetel Ejiofor dans le rôle du méchant dans le thriller "Infinite"

Selon le magazine américain en ligne Deadline, Chiwetel Ejiofor, connu pour avoir interprété le rôle du baron Mordo dans plusieurs films Marvel, comme "Doctor Strange" ou "Avengers : Endgame", jouera aux côtés de Mark Wahlberg dans "Infinite", réalisé par Antoine Fuqua.

Le casting d'"Infinite" se constitue petit à petit, alors que le tournage devrait débuter à la fin du mois de septembre à Londres. Écrit par Ian Shorr et John Lee Hancock, le long-métrage sera une adaptation d'un roman écrit par D. Eric Maikranz en 2009, intitulé "The Reincarnationist Papers". L'histoire suit un groupe de femmes et d'hommes qui sont presque immortels. Connus sous le nom d'"Infinis", ils se réincarnent depuis des siècles. Pour combattre le mal, le groupe doit se fier à un homme atteint de schizophrénie (Mark Wahlberg). Il apprendra bientôt que tous ses rêves sont en fait des souvenirs de ses vies passées.

Chiwetel Ejiofor incarnera un membre des Infinis qui a trouvé un moyen de stopper le processus de réincarnation et qui compte s'en servir contre les siens. Dylan O'Brien et Sophie Cookson font aussi partie du casting. L'année 2019 est chargée pour Chiwetel Ejiofor. Après avoir prêté sa voix à Scar dans le remake du "Roi Lion" de Jon Favreau, il sera à l'affiche de "Maléfique 2 : le pouvoir du mal", dans les salles le 16 octobre prochain.