Brad Pitt évoque la possibilité d'une mini-série dérivée de "Once Upon a Time in Hollywood"

La rumeur court depuis un moment et, d'après Brad Pitt, il semblerait que le projet soit bel et bien en développement. L'acteur américain a confirmé l'information selon laquelle une mini-série dérivée du dernier Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", pourrait bien voir le jour. C'est Kyle Buchanan, journaliste au New York Times, qui a dévoilé cette information sur son compte Twitter , après avoir signé un portrait de l'acteur hollywoodien.

Dans un entretien avec un journaliste du New York Times, Brad Pitt a confirmé l'élaboration d'une mini-série dérivée du dernier film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood". Si l'acteur américain a vanté les mérites de ce que peut offrir le monde du streaming de nos jours, il n'a pas indiqué s'il fera partie de l'aventure.

Brad Pitt confirmed that Tarantino’s discussed a streaming version of ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD that would expand the film into several episodes and add cut footage. “It’s a pretty arousing idea,” Pitt told me. pic.twitter.com/nS4z6dmgud

D'après les révélations de Brad Pitt, l'histoire de "Once Upon a Time in Hollywood" pourrait se décliner en une série de plusieurs épisodes. "Oui, il en a parlé", a déclaré Brad Pitt au New York Times, le mercredi 4 septembre. En juillet dernier, le réalisateur de génie Quentin Tarantino avait déjà annoncé avoir signé pour les cinq premiers épisodes d'une durée de trente minutes et réfléchir déjà à d'autres épisodes.

Un projet qui fait sens pour l'interprète de Cliff Booth, dans "Once Upon a Time in Hollywood", qui porte un regard avisé sur la consommation des films et des séries de la nouvelle génération : "Ce que j'ai remarqué à propos de la jeune génération, c'est qu'ils ont l'habitude de recevoir beaucoup d'informations à une cadence effrénée, et qu'ils ont plus tendance à regarder des mini-séries".

S'il est une icône du cinéma, Brad Pitt ne dénigre pas pour autant le monde de la télévision et trouve même des côtés positifs aux nouvelles plateformes de streaming qui permettent selon lui d'approcher plus librement le jeu d'acteur et d'étoffer l'histoire : "Je vois les séries comme un endroit où vous pouvez passer plus de temps sur les personnages et l'intrigue en explorant des angles que vous n'avez pas forcément dans les films". Reste à savoir si ce dernier reprendra le rôle qu'il tient dans "Once Upon a Time in Hollywood", si tant est que la série obtienne son feu vert.