Wiels Centre d’art contemporain : "déconstruire les a priori sur l’art contemporain"

En investissant les anciennes brasseries Wielemans Ceuppens de Forest en 2007, les équipes de Wiels ont une envie. Démystifier l’art contemporain et les artistes contemporains.

La plupart des artistes contemporains ont un regard critique sur la société. Notre but est donc de donner au public une sorte de "bulle", pour repenser l’actu au travers des œuvres d’art.

Mais il y a surtout ces œuvres… toutes plus questionnantes les unes que les autres. Probablement l’un des objectifs des artistes d’aujourd’hui. "Une des missions du Wiels, c’est justement de créer des dialogues entre les artistes et le public" nous confie Lucie Burton , animatrice culturelle.

Il y a d’abord ce bâtiment. Impressionnant, imposant, dominant le bas de Forest . Il y a ensuite l’entrée du site et la présence d’anciennes cuves de brasseries, intactes, seuls témoins préservés de ce passé révolu. Puis ces salles à l’architecture industrielle, baignées par la lumière provenant des grandes ouvertures de la façade.

Découvrir, comprendre et participer au développement de l’art contemporain, voilà qui résume bien l’adn du lieu. Des résidences sont donc programmées, permettant à des artistes belges ou étrangers de partager leurs approches et d’échanger sur leurs idées et pratiques de l’art.

Nous ne sommes pas un musée, mais un centre d’art. Un centre qui évolue sans cesse. On présente ici des expositions vivantes, accessibles à tout un chacun puisque les bébés peuvent déjà découvrir des notions d’art lors des visites. Nous avons spécialement conçu des valisettes pédagogiques pour ceux-ci.

Des valises qui viennent compléter le matériel pédagogique mis à la disposition des écoles ou des enfants lors des stages organisés durant les vacances.