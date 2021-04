TreM.a : Des trésors en déficit d’image…

Situé dans un ancien hôtel de maître du XVIIIè siècle, le Musée Provincial des arts anciens propose un voyage à travers le Moyen-âge et la Renaissance, avec des pièces exceptionnelles qui mettent en avant un savoir fier mosan trop peu mis en avant.

Ce n’est pas tous les jours qu’un musée propose dès sa première salle, une des sept merveilles de Belgique. Le " Trésor d’Oignies " est en effet un ensemble d’une cinquantaine de pièces d’orfèvrerie, considérées comme l’une des plus complètes et riches collections d’art religieux de notre pays. Signées par l’orfèvre Hugo d’Oignies, elles n’auraient pas pu être exécutées sans l’apport d’un homme, Jacques de Vitry, évêque de Rome. " Chaque fois que je me penche sur ce trésor, je ne peux m’empêcher de m’enthousiasmer " nous livre Pierre Bastin qui nous guide dans le musée.

Regardez les filigranes exceptionnels que l’on retrouve sur ces pièces, ainsi que l’incrustation de pierres précieuses et de reliques. Le trésor d’Oignies est la seule attraction touristique de Namur collections recevoir deux étoiles au Guide Vert Michelin. Et pourtant, on n’en n’est pas suffisamment fier " déplore-t-il.

Un patrimoine religieux à découvrir

En parcourant ensuite les salles du Trem.a, c’est une plongée dans l’art religieux du 13e au 17e siècle qui s’offre à nous avec là aussi, des pièces trop peu mises en valeur selon notre guide. Un exemple, avec ce retable du Maître de Waha, dont on peut admirer la conservation des polychromies d’époque. " Il faut raconter l’extraordinaire complémentarité des artisans qui l’ont conçue pour permettre au visiteur de se rendre compte du caractère exceptionnel de ce retable. Pas moins de quatre métiers différents sont nécessaires pour obtenir ce chef-d’œuvre. Ça aussi, il faut pouvoir en prendre conscience ". Aujourd’hui encore, Pierre Bastin s’émeut face à certaines sculptures mosanes ou tableaux du paysagiste Henri Bles et déplore une certaine frilosité à pousser les portes du musée. " Quand on raconte les histoires de ces pièces avec enthousiasme et passion, on permet au public de dépasser ses appréhensions par rapport à ces arts dits anciens. C’est notre travail de permettre ce changement de mentalité " conclut il en souriant.

Musée Provincial des Arts Anciens

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy

Rue de Fer, 24

5000 Namur

Ouvert du mardi au dimanche, de 10 heures à 18 heures

Réservation obligatoire