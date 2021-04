Restaurateur de tableaux : "Nous devons rester humbles"

Dans son atelier, annexe au Grand Curtius à Liège, Christophe Remacle restaure depuis 2016 les tableaux des collections de la ville. Un travail minutieux au service du patrimoine.

Lentement, Christophe se penche sur un tableau aux nombreuses lacunes visibles. Sa tâche du moment, enlever les couches successives de vernis ancien, centimètre par centimètre, afin de retrouver la clarté de la toile.

Cela va me prendre énormément de temps mais au bout du compte, on va pouvoir redécouvrir les couleurs d’origine, mais aussi les jeux de perspective et de profondeur du tableau.