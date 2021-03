Préhistomuseum de Ramioul : plongée dans le mode de vie de nos ancêtres

Anne Pirnay, animatrice au musée :

" Les objets présentés racontent tous un quelque chose "

Chercher l’homme derrière l’objet semble, ici, prendre tout son sens. Et pour ce faire, le musée propose au visiteur de vivre de véritables expériences, comme des balades pieds nus dans le domaine. Les réserves, elles aussi, sont visibles et comptent près de cinq cent mille objets, issus de dons et de fouilles. Elles vivent au contact des scientifiques et du public, et alimentent régulièrement des travaux ou cycles de conférences. Car, particularité du Préhistomuseum, ce musée est également un centre de recherches. Et ce sont des scientifiques et archéologues qui guident le visiteur, qui partagent avant tout leur passion… Une passion transmise à toutes les générations. Le musée se prêtant particulièrement bien aux visites familiales.

Informations pratiques

Prehistomuseum

Rue de la Grotte 128, 4400 Flémalle

Ouvert du mardi au dimanche