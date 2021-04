Piconrue : Un retour sur les traditions ardennaises

Installé depuis quelques années dans un ancien quartier de drapiers à Bastogne, " Piconrue, le Musée de la Grande Ardenne " invite le visiteur à redécouvrir les objets du passé et les traditions ardennaises pour mieux s’interroger sur son quotidien.

Objets de culte, jeux d’enfants ou d’adolescents, bancs d’école ou corbillard d’antan… impossible de résumer en quelques lignes les objets et traditions présentées au musée Piconrue. Une chose est certaine, certaines pièces interpellent, font sourire, suscitent l’adhésion ou le questionnement… une démarche voulue et parfaitement assumée par l’équipe. Stany Paquay notre guide :

Nous sommes avant tout un musée de l’homme " s’enthousiasme. " Jouets, ustensiles de médecine ou de soins, martinet de l’instituteur… chaque objet mis en valeur raconte une histoire. Un récit reconstitué dans un contexte historique, sociologique et ethnographique

Le musée compte près de cent-mille pièces en conservation dont bon nombre d’objets religieux, mis en dépôt par les différentes fabriques d’église de la région. Mais, et c’est plus étonnant, on découvre également au détour d’une réserve, quelques cinq cent planches signées Comes, l’auteur de bd. Des originaux mis à la disposition du musée par la Fondation qui porte son nom. Une manière différente de nous replonger à nouveau dans des histoires… des récits dont on n’a pas fini de parler. Des mœurs et faits de société racontés bien souvent par des comédiens-guides avec la volonté de dépoussiérer l’image du musée. Pari osé mais pari tenu !

Informations pratiques

Piconrue, Musée de La Grande Ardenne

Rue Piconrue 6600 Bastogne

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Réservation obligatoire