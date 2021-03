"N’oubliez pas le guide" sur Auvio : un nouveau rendez-vous dans les musées.

D’ici à juin, 60 musées et institutions patrimoniales de la Fédération Wallonie Bruxelles seront mis à l’honneur dans "N’oubliez pas le guide", une initiative mise en place dans le cadre du programme #RESTART de la RTBF.

L’angle de la visite se veut original. Cédric Wautier, l’animateur, sera en effet "pris par la main" par un guide qui lui ouvrira les portes des réserves du musée, à la découverte d’une œuvre exceptionnelle. Ce sera donc majoritairement l’histoire de cette œuvre, en lien avec le lieu, qui sera racontée et partagée.

Mais régulièrement, "N’oubliez pas le guide" partira également à la découverte des métiers du patrimoine ou de nos richesses immatérielles. L’ambition de la visite étant également d’offrir un soutien au secteur des guides indépendants. Un secteur qui souffre particulièrement des restrictions liées à la crise de la Covid-19.

Chaque mois, de nouvelles institutions et réserves seront donc à découvrir sur Auvio et la Une. Une occasion de plus pour prendre conscience de la richesse de nos collections.

Les dix premières vidéos sont en ligne sur Auvio