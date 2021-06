Musée Royal de Mariemont : Des collections d’objets venus du monde entier

C'est une "collection de collections" que propose le Musée de Mariemont. Une institution née de la volonté d'un riche industriel et amateur d'art, Raoul Warocqué, qui fera don de sa collection d'objets exceptionnels à la condition qu'ils soient exposés dans un musée.

C'est un tour du monde, un voyage à travers les époques qui s'offre au visiteur. En salles et en réserves, plus de 35 000 objets sont soigneusement préservés ou exposés. Des œuvres qui, pour la plupart, proviennent de collections d'amateurs d'art éclairés.

"Raoul Warocqué est le premier qui a cru en ce projet et qui a fait don de toute sa collection" nous explique Laurence Bouvin, notre guide.

C'était un homme assez extraordinaire. Grand amateur, il a beaucoup voyagé et ramené des objets parfois surprenants comme cette immense sculpture de Cléopâtre ou ces tous petits ossements qui datent de 1200 avant Jésus Christ et qui servaient d'objets de culte. Les étudier permet de comprendre les croyances de l'époque mais aussi de se rendre compte des questions que se posaient les gens à cette période.

Dans les vitrines, des pièces exceptionnelles venues de Grèce, d'Egypte ou d'Asie entre autre. Mais aussi des curiosités que les riches amateurs se plaisaient à sortir à l'occasion pour surprendre leurs hôtes.

C'est le cas de cette pièce en ivoire que l'on peut considérer comme une sorte d'ancêtre du Rubik's Cube. Sculptée dans l'ivoire, elle est d'une finesse exceptionnelle et aujourd'hui encore, on ne sait pas comment ces artisans ont pu créer et sculpter cet objet.