Musée L : un dialogue entre les arts et les sciences.

Lorsque les autorités de l'UCL décident de déménager leurs collections dans l'ancienne Bibliothèque des Sciences en 2017, la volonté est claire... permettre à tout un chacun de s'immerger dans les réalités et la diversité d'un musée universitaire.

Peu d'institutions à travers le monde peuvent s’enorgueillir de faire se côtoyer une statue à pouvoirs, une installation d'art cinétique, un cabinet de curiosités, un tableau du 19è siècle et l'ancêtre de nos calculatrices modernes. Et pourtant, à Louvain-la-Neuve, le Musée L offre cette diversité, le lieu rendant compte de l'ensemble des disciplines enseignées à l'UCL. " C'est vraiment cette diversité qui frappe le visiteur et c'est ce qui rend chaque visite passionnante " témoigne Marie Resseler, guide au musée. " Le bâtiment en lui même est magnifique. Mais il permet surtout de faire dialoguer les différentes œuvres, les différentes sections. Cette confrontation d'époques, de disciplines, d'états d'esprits est unique ".

Une collection étudiée régulièrement.

Aujourd'hui, le Musée L renferme près de 20000 œuvres et instruments scientifiques et certaines sections permettent de replonger dans l'histoire de notre pays, et l'état d'esprit qui régnait à une certaine époque. " Nous avons par exemple un étage consacré à l'art africain. Toutes ces œuvres ont été amenées chez nous dans le but de créer un musée d'ethnologie pour les futurs médecins ou ingénieurs envoyés au Congo . Aujourd'hui, ces statues nous racontent une histoire, mais nous livrent également un éclairage sur notre propre histoire ".

Sous les salles d'expositions, des centaines d'oeuvres attendent, elles, dans les réserves. Elles seront régulièrement mises en lumière pour la formation des étudiants. C'est là aussi une des missions de l'institution.

Musée L – Louvain-la-Neuve

Place des Sciences 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 17h. We et jours fériés de 11h à 17h

Réservation obligatoire